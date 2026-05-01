¿Quiénes recibirán su renta mañana, sábado? Conozca el cronograma detallado por Senasir

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) confirmó el cronograma oficial para el pago de las rentas correspondientes al mes de abril. Tras el feriado por el Día del Trabajador, la institución activará de forma escalonada las distintas modalidades de cobro para garantizar la seguridad y comodidad de todos los beneficiarios.

Sábado 2 de mayo: Prioridad para el depósito bancario

A partir de mañana, sábado 2 de mayo, se dará inicio al proceso exclusivamente para aquellos rentistas y derechohabientes que utilizan la modalidad de Abono en Cuenta.

Importante: Este sábado el pago se realizará únicamente a quienes reciben su beneficio mediante depósito directo en sus cuentas bancarias.

Cronograma de pagos presenciales y asistencia

Para quienes realizan el cobro de manera física o requieren atención especial, las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

Pago en Ventanilla (Bancos): Se habilitará a partir del lunes 4 de mayo en las agencias del Banco Unión S.A. y puntos autorizados a nivel nacional.

Pago a Domicilio: Para los beneficiarios que requieren asistencia y reciben su renta en sus hogares, las visitas comenzarán el martes 5 de mayo.

Recomendaciones y canales de consulta

El director ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, enfatizó que la planificación busca evitar aglomeraciones y asegurar que el sistema de reparto cumpla con los plazos previstos. Se recomienda a los ciudadanos:

Documentación: Portar documentos de identidad vigentes para el cobro en ventanilla. Ubicaciones: Consultar la agencia del Banco Unión más cercana a través del portal oficial: Agencias y ATMs Banco Unión. Dudas: En caso de consultas adicionales, la institución ha habilitado la línea de WhatsApp 71532879.

Con este despliegue, el SENASIR garantiza la atención a miles de jubilados, manteniendo el orden y la eficiencia en el desembolso de los recursos correspondientes al mes de abril.

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