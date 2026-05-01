Órgano Judicial declara 9 días de duelo por deceso de magistrado

El sistema judicial boliviano se encuentra consternado tras confirmarse el sensible fallecimiento del Dr. Victor Hugo Claure Hinojosa, quien se desempeñaba como Decano del Tribunal Agroambiental. Ante esta irreparable pérdida, las autoridades del país han emitido disposiciones oficiales para honrar su invaluable trayectoria y el legado que deja en la sociedad.

Disposiciones de cumplimiento obligatorio

A partir de la fecha de emisión del Acuerdo de Sala Plena Ampliada, se han declarado oficialmente nueve días de duelo institucional en todas las dependencias del país. Esta medida conlleva el izado de la bandera nacional a media asta y el uso obligatorio de listones negros por parte de todos los servidores judiciales.

Como parte de los honores póstumos, se ha instruido la instalación de capillas ardientes en los entes principales del Órgano Judicial para permitir el recogimiento y la memoria de la autoridad. No obstante, el comunicado oficial aclara que la declaratoria de duelo no implica de ninguna manera la suspensión de las actividades administrativas.

Es fundamental que la ciudadanía tome en cuenta que los plazos legales y la atención al público continuarán desarrollándose en sus horarios habituales sin interrupción alguna. Las labores operativas se mantienen vigentes para garantizar el acceso a la justicia, a pesar del profundo pesar que embarga a la institución.

Compromiso con la independencia judicial

En el marco de este acontecimiento luctuoso, el Órgano Judicial reafirmó su compromiso indeclinable con la defensa de la vida y la plena vigencia de los derechos fundamentales. Asimismo, las autoridades expresaron un rechazo categórico a toda forma de violencia que pretenda socavar el orden constitucional del Estado boliviano.

Finalmente, la institución extendió sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados del Dr. Claure Hinojosa en este momento de profunda tristeza. "Acompañamos con nuestras oraciones a la familia de la autoridad judicial", señalaron fuentes oficiales desde la sede de funciones en Sucre.

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