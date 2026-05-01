“Todo está quebrado”: Rodrigo Paz expone la dura realidad de las gobernaciones y alcaldías

En un mensaje difundido esta noche, el presidente Rodrigo Paz advirtió que el aparato estatal, desde el Gobierno central hasta las alcaldías, atraviesa una crisis.

"Cualquier gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, el propio presidente sabe que las instituciones están quebradas", afirmó el mandatario, atribuyendo este escenario a dos décadas de una corrupción sistémica que terminó por desangrar las arcas públicas.

El diagnóstico presidencial no se limitó a la administración directa, sino que alcanzó al corazón productivo del país al revelar que las corporaciones estatales no cumplieron su promesa de ser el motor económico nacional. Paz fue enfático al señalar que la mayoría de las empresas que debían sacar adelante a Bolivia hoy son deficitarias, lo que obliga a replantear urgentemente el modelo de gestión para evitar un hundimiento mayor.

El fin de la hegemonía política

Para el Ejecutivo, esta quiebra financiera es el resultado de un modelo de "partido único" que priorizó la política sobre la sostenibilidad económica durante los últimos 20 años. El presidente subrayó que este ciclo ha terminado y que la diversidad actual del país exige un manejo transparente, alejándose de las prácticas que impidieron a Bolivia crecer a pesar de su inmensa riqueza natural.

Ante la urgencia de liquidez y estabilidad, el Gobierno anunció que presentará al Parlamento una serie de leyes estratégicas en los ámbitos de hidrocarburos, energía e inversiones. Estas normas buscan generar un nuevo marco de seguridad jurídica que permita atraer capitales, socializando cada propuesta ante la Patria para asegurar que el debate sea nacional y no solo legislativo.

La urgencia de un encuentro nacional

Rodrigo Paz hizo un llamado a la unidad de todas las autoridades electas, recordándoles que "nadie se salva solo" en un contexto de instituciones insolventes. El mandatario propuso dejar de lado la mezquindad política para consolidar un gran encuentro nacional que permita enfrentar la crisis desde el presente, descartando que las fórmulas del pasado puedan ofrecer soluciones a los problemas actuales.

El mensaje concluyó con una apelación directa al sentido de deber de los nuevos funcionarios, subrayando que su principal mandato hoy es "salvar la Patria" de la ruina económica heredada. Con la mirada puesta en el 1 de mayo, el presidente cerró su intervención reafirmando que el único instrumento de desarrollo posible es la verdad sobre el estado real de la economía boliviana.

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