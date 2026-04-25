¿Con sol o con lluvia?: Así estará el clima mañana sábado

La geografía boliviana se prepara para una jornada de marcados contrastes climáticos en sus diez principales centros urbanos durante este sábado. Mientras el occidente mantiene su rigor gélido característico, el oriente y el norte amazónico experimentarán un ambiente significativamente más cálido.

En el corazón del Altiplano, las ciudades de El Alto y La Paz registrarán temperaturas mínimas de 2°C y 5°C respectivamente. No obstante, se espera que el sol logre elevar los termómetros hasta los 18°C en la sede de gobierno antes de que caiga la noche nublada.

Del frío andino a la lluvia en los valles

Oruro y Potosí mantendrán una tendencia similar con mañanas gélidas que apenas superarán los 3°C de temperatura mínima inicial. Es importante destacar que la Villa Imperial podría presentar chubascos aislados durante la tarde, siendo la única capital andina con riesgo de precipitaciones.

Cochabamba y Sucre, situadas en la región de los valles, gozarán de un clima más templado y agradable para los habitantes. La capital del país alcanzará los 20°C de máxima, mientras que la ciudad valluna llegará hasta los 27°C bajo un cielo mayormente nuboso.

Temperaturas elevadas en el oriente y la Amazonía

Tarija compartirá un registro máximo de 27°C, consolidando un ambiente cálido que se extenderá hacia las tierras bajas del este. Por su parte, Santa Cruz de la Sierra presentará una jornada estable con una oscilación térmica entre los 21°C y los 28°C.

En el norte, la ciudad de Cobija se posiciona como el punto más caluroso del territorio nacional con una temperatura máxima de 33°C. A pesar del intenso calor, la capital de Pando deberá estar alerta ante la probabilidad de lluvias moderadas durante las horas de la tarde.

Finalmente, Trinidad mantendrá el pulso del clima tropical con una mínima de 23°C y una máxima que rozará los 29°C. La jornada en la capital beniana estará marcada por una nubosidad persistente que cubrirá el cielo desde la mañana hasta la noche.

Imagen: Facebook Senamhi.

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