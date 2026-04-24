¿Tu ex reapareció con un 'like'? Descubre qué es el haunting y cómo actuar ante él

La era digital ha transformado las dinámicas de ruptura, introduciendo términos como el haunting para describir interacciones no deseadas. Esta conducta se manifiesta cuando un antiguo vínculo reaparece mediante interacciones sutiles en redes sociales, sin establecer un contacto directo.

El fenómeno ocurre generalmente después de un proceso de distanciamiento o abandono repentino conocido popularmente como ghosting. El agresor digital utiliza "me gusta" y visualizaciones de historias para recordar su existencia y marcar presencia en la vida de la víctima.

Psicología detrás del acecho

Expertos en relaciones definen esta práctica como una incapacidad manifiesta para cerrar ciclos o aceptar la autonomía del otro. Quienes ejecutan el haunting suelen presentar dificultades para gestionar conflictos de manera madura y evaden la responsabilidad afectiva frontal.

Esta reaparición busca generar incertidumbre y mantener un hilo de conexión emocional sin el compromiso de una conversación real. Se trata de una manifestación egoísta que ignora el bienestar ajeno y prioriza la necesidad de control del individuo que acecha.

Recomendaciones y bienestar emocional

La detección de este patrón debe ser una señal de alerta para evaluar la seguridad y estabilidad emocional dentro del entorno digital. Si estas interacciones provocan inseguridad o ansiedad, es fundamental establecer límites claros para preservar la salud mental personal.

Retomar estas dinámicas suele revelar problemas profundos de autoestima que requieren atención y trabajo terapéutico especializado. El camino hacia la sanación implica priorizar el amor propio y distanciarse de comportamientos que carecen de empatía y honestidad.

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