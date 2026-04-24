"¡Primero lo corrijo yo!": El video de un padre que castiga a su hijo antes de ser detenido por robo

Un video que circula con viralidad en plataformas digitales captura el momento en que un padre, en Colombia, interviene violentamente durante un operativo policial para detener a su hijo, acusado del robo de una motocicleta. Antes de permitir que los agentes procedieran con el arresto, el hombre exigió el espacio para reprenderlo personalmente bajo la premisa de: “Primero lo corrijo yo”.

Impacto por los métodos de corrección

En las imágenes se observa cómo el progenitor utiliza un objeto similar a un remo para golpear al joven, quien intenta cubrirse inútilmente ante la mirada pasiva de los oficiales presentes en el domicilio. Esta drástica reacción ha encendido la polémica entre quienes apoyan la mano dura familiar y quienes cuestionan si el castigo físico es la solución ante la criminalidad adolescente.

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