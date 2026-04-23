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Internacional

Revelan los escalofriantes detalles que terminaron con la vida de exreina de belleza en Brasil

La investigación sobre el presunto feminicidio de la modelo de 29 años revela un historial de abusos psicológicos y una huida frustrada.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 18:48

Foto: Instagram/@analuizamatheus
Brasil

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La muerte de Ana Luiza Mateus, psicóloga y candidata a Miss Cosmo Brasil, ha sacudido los cimientos de Río de Janeiro, Brasil, tras su fatal caída desde un piso 13. Las autoridades han identificado que el vínculo con su pareja, Endreo Lincoln Ferreira, estaba plagado de una violencia psicológica devastadora durante sus escasos tres meses de duración.

La huida que no pudo ser

Minutos antes del desenlace, la modelo de 29 años había manifestado su intención de abandonar el edificio tras una acalorada discusión pública con el ahora fallecido. A pesar de haber adquirido un pasaje para regresar a Bahía esa misma madrugada, la joven tomó la fatídica decisión de permanecer en el departamento de Barra da Tijuca.

Sospechas de un crimen violento

Según las autoridades, el escenario del incidente sugiere que los celos patológicos de Ferreira fueron el detonante de una pelea física que terminó con la reina de belleza precipitándose al vacío. Testigos del condominio Alfapark confirmaron que el agresor abandonó el lugar tras el altercado inicial, solo para regresar poco antes de que se hallara el cuerpo.

Tras ser capturado por las fuerzas del orden bajo la sospecha de feminicidio, el acusado admitió ser el responsable moral del sufrimiento de la víctima antes de quitarse la vida en su celda. El sospechoso mantuvo un discurso contradictorio donde, si bien evitaba detalles del empujón, aceptaba que su conducta abusiva fue el motor de la tragedia.

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