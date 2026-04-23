(Video) Rastreado y atrapado: Mujer usó un GPS para encontrar a su pareja en un ‘picnic secreto’

La desconfianza digital alcanzó un nuevo límite tras viralizarse el video de una joven que utilizó geolocalización para irrumpir en el descanso de su pareja. "Por las historias de Instagram me tengo que enterar que estás acá; supuestamente te ibas a cortar el pelo", sentenció la mujer al encontrarlo sentado sobre una manta.

Lo que debía ser una tarde de desconexión se transformó en una tensa discusión sobre la libertad individual frente al compromiso sentimental. Mientras ella reclamaba su presencia alegando que "cuando vivís en pareja, pasas a ser en compañía", el joven, visiblemente agobiado, respondió con firmeza: "Yo también necesito mi espacio".

El grito por la privacidad individual

La escena culminó con el hombre abandonando el lugar para evitar que el conflicto escalara, dejando clara su postura sobre la saturación en el noviazgo. "No me dejás tranquilo, quiero estar tranquilo acá y respirar un poco de aire", suplicó el protagonista antes de retirarse con su perro y dar por terminado el amargo encuentro.

Mira la programación en Red Uno Play