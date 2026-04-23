¿Por qué no hay Minions mujeres? Su creador revela la polémica razón

La ausencia de diversidad de género en el ejército amarillo de Gru ha dejado de ser un misterio tras las revelaciones de su creador. Pierre Coffin argumentó que la naturaleza intrínsecamente tonta y descuidada de estos seres no encajaba con su percepción de la figura femenina.

El cineasta explicó que la incapacidad de los Minions para ser sensatos justifica su apariencia y personalidad exclusivamente varonil. Bajo esta premisa, la producción decidió que el comportamiento errático y absurdo de la especie funcionaba mejor sin presencia de mujeres.

Una brecha en la opinión pública

Estas declaraciones encendieron un fuego inmediato en las plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron si la comedia física es realmente ajena al género femenino. Mientras unos defienden la libertad creativa del autor, otros señalan un sesgo innecesario en una narrativa dirigida a las infancias.

A pesar de las críticas por su falta de representación, la franquicia ha logrado consolidarse como un pilar fundamental de la cultura pop contemporánea. El éxito masivo en taquilla demuestra que, para el público global, el carisma de estos personajes trasciende cualquier debate sobre su origen biológico.

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