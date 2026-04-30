Cuarto día de paro en salud: trabajadores exigen pago de salarios antes del cambio de autoridades

El sector salud cumple este jueves su cuarto día de paro movilizado de cinco jornadas, mientras los trabajadores mantienen la exigencia del pago oportuno de salarios y mejores condiciones en los hospitales públicos.

Aunque la Gobernación informó que ya realizó la cancelación de algunos haberes pendientes, desde la dirigencia señalaron que aún existe preocupación por el sueldo correspondiente a abril, debido al próximo cambio de autoridades previsto para el 4 de mayo.

La dirigente del sector, Esther Ortuste, manifestó que las autoridades salientes deberían dejar regularizados los pagos antes de concluir su gestión para evitar nuevos retrasos administrativos.

“Hoy es 30 de abril y ellos se van. Ya deberían estar cancelando antes de irse el sueldo de abril para no esperar nuevamente la habilitación de firmas de las nuevas autoridades”, sostuvo.

Ortuste remarcó que el conflicto no solo responde a la falta de salarios, sino también a una serie de deficiencias estructurales en los centros hospitalarios de tercer nivel.

Entre los reclamos mencionó la falta de insumos y medicamentos, además de problemas en equipos y servicios médicos. Citó como ejemplo la situación en la maternidad, el Hospital de Niños y el Hospital San Juan de Dios, donde según indicó el tomógrafo continúa fuera de servicio, afectando la atención a pacientes.

Asimismo, denunció fallas en el servicio de centellografía y desperfectos en ascensores hospitalarios que aún no fueron solucionados.

Respecto a la continuidad del paro, la representante señaló que todos los niveles del sistema de salud mantienen la medida bajo un principio de unidad gremial.

En paralelo, el sector también analiza nuevas protestas por salarios adeudados por parte de la Alcaldía correspondientes a febrero y marzo. Aunque esta semana se descartó instalar un piquete de huelga de hambre, no se excluye retomar esa medida en los próximos días.

“El lunes volveremos a reunirnos con toda la dirigencia para asumir nuevas medidas. No está descartada una huelga de hambre”, advirtió Ortuste.

La Federación de Trabajadores en Salud ratificó así el paro departamental mientras espera respuestas de las autoridades competentes.

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