“Lo que queremos es trabajar”: Salud protesta en tercer día de paro y advierte con huelga de hambre

El conflicto en el sector salud en Santa Cruz se agudiza en el tercer día consecutivo de paro, una medida que mantiene sin atención médica a cientos de pacientes durante toda la semana. Mientras crece la incertidumbre, los más afectados son los usuarios que diariamente deben soportar largas horas de espera para conseguir una ficha médica o recibir asistencia.

Este miércoles, trabajadores movilizados protestaron en puertas de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, donde lanzaron consignas en defensa de sus derechos laborales y exigieron una pronta solución al conflicto.

“¡Salud unida jamás será vencida!”, coreaban los manifestantes durante la protesta, en medio de un clima de tensión por la falta de respuestas oficiales.

El secretario ejecutivo de los trabajadores de salud, Robert Hurtado, aseguró que la principal demanda es el pago de salarios adeudados correspondientes a febrero, marzo y abril.

“Triste, porque lo que queremos es trabajar. Mientras no nos paguen el mes de febrero, marzo y ahora abril, no vamos a normalizar las actividades”, señaló.

Asimismo, advirtió que, de no existir una solución inmediata, el sector podría radicalizar sus medidas desde la próxima semana con una huelga de hambre.

“Si es aquí en la calle, aquí lo vamos a hacer. Este perjuicio a la población no lo ocasionamos nosotros, sino las autoridades”, afirmó.

Hurtado también lanzó un mensaje directo a las autoridades, dejando abierta la posibilidad de diálogo, aunque remarcó que no cederán en sus demandas.

“Si quieren que charlemos, entremos en entendimiento. Si quieren pelea, también van a tener pelea. No nos vamos a rendir”.

Finalmente, lamentó la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario y aseguró que los años 2025 y 2026 han sido los más difíciles para el sector.

“Años y años que venimos sufriendo los trabajadores. 2025 y 2026 fueron los peores años para la salud”, concluyó.

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