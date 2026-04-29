Gobernación cruceña afirma que no hay deudas con salud y pide levantar paro

Este miércoles, profesionales y trabajadores en salud cumplen el tercer día consecutivo de un paro de 120 horas convocado ante el incumplimiento del pago de salario, desde la Gobernación de Santa Cruz informaron que se cumplió con el pago total de salarios al personal de salud en capital y provincias.

El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, junto a los secretarios de Salud y Desarrollo Humano, Edil Toledo, y de Hacienda, Ricardo Morales, señalaron que no existen deudas pendientes con el sector.

En ese marco, Toledo exhortó a los sindicatos y federaciones a levantar el paro en los hospitales de tercer nivel, argumentando que los sueldos fueron cancelados. Además, indicó que se solicitó a la Dirección de Trabajo la evaluación de la legalidad de la medida de presión.

Las autoridades reconocieron que en algunos casos hubo retrasos en los pagos, los cuales atribuyeron a la dependencia de recursos provenientes del nivel central, como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Sin embargo, aseguraron que estos desfases no superaron el mes.

Asimismo, rechazaron versiones de dirigentes sindicales sobre supuestas deudas en provincias y pidieron que estas denuncias sean respaldadas con documentación.

Desde la Gobernación también aclararon que el conflicto relacionado con pagos pendientes corresponde a otros niveles de atención en salud y no al sistema de tercer nivel bajo administración departamental.

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