“Aquí es mi casa”: Mujer duerme afuera del hospital cuidando a su padre enfermo

Una escena de dolor y sacrificio se vive en el Hospital de la Villa Primero de Mayo, donde una mujer ha convertido el pasillo de emergencia en su refugio improvisado para acompañar a su padre de 80 años, internado por insuficiencia cardíaca.

La mujer, madre soltera y vendedora de refrescos en la feria Barrio Lindo, cuenta que lleva cuatro días sin salir del hospital y sin condiciones básicas para descansar.

“Yo estoy desde el día sábado aquí. Mi papá tiene insuficiencia cardíaca… duermo en el piso, a veces sentada, aquí en estas bancas”, relató con evidente cansancio.

La situación se agrava por la falta de recursos económicos. Ella carga consigo varios estudios médicos y recetas que superan los 100 y 200 bolivianos, montos que dice no poder cubrir.

“En estas recetas se hace 154 bolivianos, en otras 207, 231… aunque parezcan pequeñas cosas, para nosotros es mucho”, lamentó.

Madre de cuatro hijos, la mujer explicó que mientras ella permanece en el hospital, sus hijos quedan al cuidado de su hermana, sobreviviendo con lo poco que pueden.

“Compro 10 pesos para que coman de a dos panes cada uno. Estoy sin desayunar, sin almorzar, sin cenar estos días”, contó entre lágrimas.

Incluso relató que una persona solidaria le regaló alimentos al verla en su estado de necesidad.

En medio de esta situación, cuestionó el paro de salud que afecta la atención médica en el país. “Estoy en contra del paro, porque los médicos igual van a recibir su sueldo, pero los enfermos no podemos esperar”, expresó.

El caso refleja la dura realidad de muchas familias que, además de enfrentar enfermedades graves, deben asumir el abandono, la falta de recursos y las limitaciones del sistema de salud.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 67826749

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