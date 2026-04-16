Defensoría del Pueblo: “La salud ha sido postergada por los tres niveles del Estado”

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Sheila Gómez, advirtió que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural que mantiene a pacientes sin atención médica durante gran parte de la semana, en medio de paros y movilizaciones del sector.

“Lamentablemente el tema de salud es estructural y las autoridades de los tres niveles han mostrado una voluntad mínima para atenderlo de manera integral”, sostuvo la autoridad.

Gómez explicó que desde inicios de año se han acumulado conflictos por incumplimiento de salarios, hacinamiento hospitalario y falta de cobertura de beneficios laborales para trabajadores del sector, situación que derivó en medidas de presión prolongadas.

Durante los días de paro, la Defensoría realiza verificativos en centros de salud para garantizar la atención en emergencias y evitar que pacientes provenientes de provincias o de otros departamentos queden sin asistencia médica.

“Las consultas externas y programaciones no se están atendiendo, pero intervenimos para que personas que llegan desde lugares lejanos no se queden sin atención”, señaló.

Asimismo, informó que se coordinan reuniones con autoridades municipales, departamentales y el Ministerio de Salud para buscar una solución inmediata al conflicto, principalmente en el pago de salarios adeudados al personal sanitario.

“El tema salud involucra muchas situaciones complejas: atención a pacientes, derechos laborales y financiamiento de ítems; por eso deben actuar los tres niveles de gobierno”, enfatizó.

La Defensoría anunció que ampliará sus verificativos a hospitales de tercer nivel y pidió a las nuevas autoridades priorizar el sistema de salud como tema urgente de gestión.

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