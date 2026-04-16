Esteban Garnica abrió la noche y puso de pie a todo el estudio

Arrancó la noche de este miércoles en La Gran Batalla – Duelo de Voces y el primer participante en pisar el escenario fue Esteban Garnica, representante de Cochabamba e integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Con una apuesta arriesgada, Esteban interpretó “A veces” de Mambrú en versión gospel, logrando sorprender desde los primeros segundos. Su performance destacó no solo por la potencia vocal, sino también por el despliegue escénico que captó la atención de todos.

La reacción fue inmediata: el público se puso de pie y no dudó en pedir la nota máxima, en medio de aplausos y emoción.

El primero en dar su devolución fue Diego Ríos, quien calificó la presentación como espectacular:

“Muy linda presentación, muy bien los arreglos vocales. Quizá no salió la canción en todo su formato, pero creo que es lo tuyo… fue una buena noche, una versión muy linda”.

Por su parte, Alenir Echeverría valoró el control vocal y la seguridad en escena:

“Creo que por aquí es lo tuyo. No has tenido desafinaciones ni problemas vocales, modulaste correctamente. Es un punto a favor, muy buena presentación”.

Tito Larenti, en cambio, fue más crítico y señaló algunos detalles a mejorar:

“Estás afianzándote, sí, recién. Toda la seguridad que te dieron no la pierdas al final de la puesta. Vamos de a poquito, me gustó”.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la energía transmitida, aunque dejó un desafío abierto:

“He sentido que puedes mostrar mucho más. Han encontrado el camino, pero hay que desafiarlo más para sacar toda esa fuerza”.

Al cierre, se reveló que Esteban Garnica obtuvo un promedio de 7.0, mientras que el puntaje de Marco Veizaga se mantiene en secreto, aumentando la tensión en la competencia.

Desde el backstage, Jesús Oliva agradeció la devolución del jurado y aseguró que seguirán trabajando para crecer en cada presentación.

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