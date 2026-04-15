Lo que inició como un proceso de transición aparentemente ejemplar en el municipio paceño ha derivado en un cruce de acusaciones técnicas y políticas. César Dockweiler, alcalde electo de la sede de Gobierno, denunció que la información física entregada por la gestión de Iván Arias presenta deficiencias graves que impiden una recepción responsable.

Documentación bajo sospecha: "Hojas en blanco foliadas"

Dockweiler relató que, tras una revisión notariada de las 274 carpetas presentadas por el equipo de Arias, se detectaron irregularidades que calificó de inaceptables para cualquier administración pública.

"Nos encontramos que muchas de estas carpetas tenían hojas en blanco que estaban foliadas. Y no estoy hablando de una hojita... tenían 10 hojas en blanco foliadas y tenían fotocopias ilegibles. Ninguna persona se atrevería a firmar o a recibir documentos así", afirmó el alcalde electo.

Ante el reclamo realizado en el edificio Consistorial, Dockweiler señaló que el alcalde saliente evitó verificar el contenido frente a los medios: "Le dije: 'Alcalde, agarremos la carpeta 208 y verifiquemos'. No quisieron hacerlo. Si nos lo mostraban, nos tapaban la boca, pero dijeron que 'no pasa nada'".

El fallido compromiso del "24/7"

A pesar de que el alcalde Arias ha manifestado reiteradamente que su equipo trabaja sin descanso, Dockweiler denunció que el compromiso de trabajar durante el último fin de semana para corregir las carpetas no se cumplió.

"Yo les propuse: 'Alcalde, ¿qué tal si trabajamos el fin de semana sábado y domingo por tiempo y materia?'. El alcalde dijo que sí, que trabajaban 24/7, pero lamentablemente ni sábado ni domingo hubo reuniones. No aparecieron", aseveró.

"No es odio, es responsabilidad institucional"

Dockweiler respondió a las alusiones de Iván Arias, quien lo acusó de "destilar odio" por solicitar auditorías. El alcalde electo aclaró que el proceso no es personal, sino una obligación con la ciudadanía para conocer el estado real de las finanzas y los proyectos inconclusos.

"Hay una negación hacia el orden y hacia la transparencia... Si hacer investigación y hacer auditorías para él es 'odio y bronca', yo lo lamento mucho. Esto no es un tema personal, no es Dockweiler ni es Arias; este es un tema institucional", enfatizó.

Para garantizar la transparencia del proceso, el equipo entrante invitó a la Brigada Parlamentaria Paceña y a los concejales electos para que actúen como testigos y "árbitros" de la entrega de información.

El riesgo de la "línea de base"

Para el alcalde electo, recibir información fidedigna es crucial para no perder tiempo al asumir el cargo el próximo 4 de mayo. Comparó la situación con la compra de un vehículo usado: "Quieren que recibamos el auto sin verlo, solo porque un papel dice 'auto en buen estado'. No podemos ser irresponsables con nuestra ciudad".

Dockweiler concluyó reiterando su predisposición al diálogo: "Reiteramos la solicitud de tener estas reuniones una, dos o diez veces, las que sean necesarias... para que el 4 de mayo ya nos pongamos a trabajar en vez de estar buscando papeles".

El equipo de Dockweiler entregó una carta con 128 páginas de requerimientos específicos de información, que incluyen el estado de hospitales, catastro, maquinaria pesada y contratos vigentes.

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