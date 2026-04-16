Cuatro nuevas voces llegan esta noche a conquistar el Duelo de Voces

Después de una gala llena de emoción, este miércoles cuatro esperadas voces se suman a la competencia más intensa del momento:

Esteban Garnica

Kevin Córdova

Mikaela Malky

Luis Urgel

Los jueces están más estrictos que nunca y los participantes saben que cada presentación puede marcar su destino dentro del programa.

La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa impulsando el talento y la producción boliviana, apostando por artistas que sueñan con conquistar al público.

Además, esta semana el puntaje de Marco Veizaga será secreto, lo que aumenta aún más la tensión y hace que los participantes se jueguen absolutamente todo sobre el escenario.

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