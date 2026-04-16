Cuatro nuevas voces llegan esta noche a conquistar el Duelo de Voces

La emoción sigue creciendo en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Cuatro nuevos talentos llegan esta noche al escenario más importante de la televisión boliviana, listos para dejarlo todo frente a un jurado cada vez más exigente.
15/04/2026 21:12
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Después de una gala llena de emoción, este miércoles cuatro esperadas voces se suman a la competencia más intensa del momento:
Los jueces están más estrictos que nunca y los participantes saben que cada presentación puede marcar su destino dentro del programa.
La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa impulsando el talento y la producción boliviana, apostando por artistas que sueñan con conquistar al público.
Además, esta semana el puntaje de Marco Veizaga será secreto, lo que aumenta aún más la tensión y hace que los participantes se jueguen absolutamente todo sobre el escenario.
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