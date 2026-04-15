Zoonosis y Pofoma realizan operativo contra el tráfico de animales en terminal de buses de Cochabamba

La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, en coordinación con Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente, llevó adelante un operativo en la Terminal Interdepartamental de Buses con el objetivo de prevenir el tráfico de mascotas y fauna silvestre.

Los controles se concentraron en las bodegas y en los puntos de partida de los buses, debido a que muchas veces el municipio es utilizado como un “puente” para trasladar animales hacia otras provincias o departamentos.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, advirtió que el transporte de animales en condiciones inadecuadas o vinculadas al tráfico está totalmente prohibido.

“El transporte de animales bajo el contexto de tráfico de mascotas, animales silvestres y de consumo está totalmente prohibido”.

Además, recordó que existe una sanción económica para quienes incumplan la normativa.

“Tenemos una sanción de Bs 500 por la posesión y transporte inadecuado de animales bajo contextos no salubres”.

Desde Zoonosis también anunciaron que trabajan en una nueva normativa para exigir la cartilla de vacunación de las mascotas al momento de viajar en terminales de buses.

La medida busca prevenir la propagación de enfermedades como la rabia y garantizar mejores condiciones para los animales que sean trasladados de un lugar a otro.

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