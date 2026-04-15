TEMAS DE HOY:
Balacera en la Radial 26 robo ACCIDENTE

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Usa una capibara con IA para denunciar un bache y logra que lo reparen

Un joven brasileño encontró una forma original y viral de denunciar el mal estado de una calle: creó con inteligencia artificial la imagen de una capibara acostada dentro de un enorme bache y consiguió una rápida respuesta de las autoridades.

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 10:24

Un joven usó IA y una capibara para denunciar un bache: el alcalde reaccionó de inmediato. Foto captura.
Brasil

Escuchar esta nota

Cansado de convivir con un enorme agujero frente a su casa, un joven de Itajubá decidió recurrir a la creatividad y a la inteligencia artificial para llamar la atención del alcalde.

El muchacho generó una imagen en la que aparecía una capibara acostada dentro del bache, como si estuviera disfrutando de una pequeña piscina improvisada en plena calle.

La publicación fue compartida en Facebook con una frase tan simple como efectiva:

“Un capibara aprovechando el agujero”.

La imagen rápidamente se volvió viral y provocó cientos de reacciones entre vecinos y usuarios de redes sociales, que tomaron el reclamo con humor, pero también como una muestra del mal estado de la vía.

Lo más llamativo fue que la estrategia funcionó. Poco después de que la publicación comenzara a circular, las autoridades municipales respondieron y avanzaron con la reparación del bache.

La historia se convirtió en un ejemplo de cómo la creatividad, el humor y la inteligencia artificial pueden transformarse en herramientas inesperadas para visibilizar problemas cotidianos y presionar por soluciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD