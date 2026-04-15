Cansado de convivir con un enorme agujero frente a su casa, un joven de Itajubá decidió recurrir a la creatividad y a la inteligencia artificial para llamar la atención del alcalde.

El muchacho generó una imagen en la que aparecía una capibara acostada dentro del bache, como si estuviera disfrutando de una pequeña piscina improvisada en plena calle.

La publicación fue compartida en Facebook con una frase tan simple como efectiva:

“Un capibara aprovechando el agujero”.

La imagen rápidamente se volvió viral y provocó cientos de reacciones entre vecinos y usuarios de redes sociales, que tomaron el reclamo con humor, pero también como una muestra del mal estado de la vía.

Lo más llamativo fue que la estrategia funcionó. Poco después de que la publicación comenzara a circular, las autoridades municipales respondieron y avanzaron con la reparación del bache.

La historia se convirtió en un ejemplo de cómo la creatividad, el humor y la inteligencia artificial pueden transformarse en herramientas inesperadas para visibilizar problemas cotidianos y presionar por soluciones.

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