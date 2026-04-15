Talison Moraes apostó por la cumbia y dividió opiniones del jurado

El segundo participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces este martes fue Talison Moraes.

El integrante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich interpretó el tema Ya pasarás, del grupo M5, en una versión de cumbia romántica.

Una versión con estilo propio

Durante la ronda de devoluciones, varios jueces coincidieron en que el participante logró encontrar un estilo interesante dentro del género.

Tito Larenti valoró la propuesta y aseguró que le gustó la mezcla entre lo melódico y lo romántico.

“Me gustó la versión, tiene onda. Por momentos estabas un poco arriba de la nota, pero encuentro a un tremendo artista”, señaló.

Por su parte, Marco Veizaga destacó el trabajo del equipo y afirmó que el participante va encontrando el camino.

“Lo lindo es que han podido encontrar el ritmo. Los arreglos musicales fueron muy buenos”, comentó.

La crítica más dura

Aunque hubo comentarios positivos, no todos quedaron convencidos. Alenir Echeverría fue la más crítica y aseguró que la presentación no le transmitió emoción.

“No sentí absolutamente nada. La voz estuvo fuera de tono”, manifestó.

En tanto, Diego Ríos consideró que el estilo le quedó bien, aunque observó que faltó más ensayo.

El puntaje

Talison obtuvo un promedio de 5.3 por parte del jurado, una nota que lo mantiene en competencia, pero que también deja claro que todavía hay aspectos por mejorar.

Al final de la presentación, David Dionich reconoció que el proceso continúa y que seguirán trabajando para potenciar al participante.

Talison dejó claro que tiene personalidad sobre el escenario… aunque todavía busca su mejor versión.

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