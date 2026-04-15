Exseleccionador de la Verde dirigirá a Messi y De Paul en el Inter Miami

El exdirector técnico de la selección boliviana, Ángel Guillermo Hoyos, asumió como nuevo estratega interino de Inter Miami CF, tras la renuncia de su compatriota Javier Mascherano. La última vez que Hoyos dirigió a un equipo fue a Oriente Petrolero.

La jornada del martes, Hoyos se hizo cargo del conjunto norteamericano y puso énfasis en las estrellas del plantel, entre las que destacan Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

“Es una bendición”, expresó. Estas palabras no son casuales, ya que fue mentor de Messi durante su etapa de formación en FC Barcelona. Esta conexión especial, que el propio jugador ha reconocido públicamente, se perfila como clave para dar estabilidad al vestuario en este momento de transición.

Por otro lado, también se refirió a su llegada al banquillo y manifestó que asume el rol “con mucha ilusión y muchos sueños”. A pesar de la presión que supone suplir a Mascherano tras una temporada histórica, el entrenador se mostró sereno y agradecido por la oportunidad. “Es un desafío que llega en un momento de madurez personal, donde el vínculo con la institución ya es parte de mi ADN”, añadió en su presentación.

Previamente, Mascherano había declarado:

“Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Ante todo, quiero agradecer al club la confianza depositada en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”.

“También quiero agradecer a la afición y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias por todo”, agregó.

Ángel Guillermo Hoyos dirigió a la selección boliviana en 2016, luego de su paso por Oriente Petrolero.

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