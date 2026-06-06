Goles eternos: la obra maestra de Manuel Negrete que maravilló al mundo

El 15 de junio de 1986, el imponente estadio Azteca fue escenario de una de las jugadas más memorables que ha regalado una Copa del Mundo. Por los octavos de final del Mundial de México, la selección anfitriona se enfrentaba a una aguerrida Bulgaria en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

El encuentro se mantenía disputado hasta que llegó el minuto 34, instante en el que el fútbol se transformó en arte. Manuel Negrete recibió un pase elevado en las inmediaciones del área y se apoyó en una pared perfecta con Javier Aguirre. Antes de que el balón tocara el césped, el mediocampista mexicano se elevó en el aire y ejecutó una espectacular tijera que dejó sin opciones al guardameta rival. El balón se incrustó junto al poste izquierdo y desató la locura de los miles de aficionados presentes en el Azteca.

Aquel gol abrió el camino para la victoria de México por 2-0 sobre Bulgaria y se convirtió con el paso de los años en una de las anotaciones más emblemáticas de la historia de los Mundiales. Su belleza técnica y dificultad lo llevaron a ser reconocido por aficionados y especialistas como uno de los mejores goles jamás marcados en una Copa del Mundo.

En aquella edición mundialista, México firmó una de sus mejores actuaciones históricas. Tras eliminar a Bulgaria en octavos de final, avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Alemania Federal en una dramática definición por penales.

Bulgaria, por su parte, concluyó su participación en los octavos de final. Pese a la eliminación, el conjunto europeo logró superar la fase de grupos y formar parte de las 16 mejores selecciones del certamen.

Han pasado décadas desde aquella tarde inolvidable en el estadio Azteca, pero el gol de Manuel Negrete continúa ocupando un lugar privilegiado entre los grandes momentos de la historia del fútbol. Una auténtica obra de arte que convirtió un partido mundialista en un recuerdo eterno.

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