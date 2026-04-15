Clasificación al Mundial Sub-17: reprogramaron el partido Bolivia vs. Chile

El partido, previsto inicialmente para este miércoles, fue postergado por las lluvias en Paraguay.
15/04/2026 10:40
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El encuentro entre Bolivia y Chile, correspondiente a los playoffs clasificatorios al Mundial Sub-17, fue reprogramado para este jueves 16 de abril a las 19:00, debido a las intensas lluvias que afectan a Paraguay, sede del torneo.
Incluso la pasada semana, durante algunos encuentros, se pudo observar en las transmisiones cómo la lluvia dificultó el normal desarrollo de los partidos.
Bolivia llega a este compromiso tras ubicarse en el tercer lugar del grupo B con 5 puntos, por debajo de Argentina y Brasil, dos potencias del continente. Por su parte, Chile finalizó cuarto en el grupo A con 4 unidades, detrás de Ecuador, Colombia y Uruguay.
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