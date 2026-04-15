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Clasificación al Mundial Sub-17: reprogramaron el partido Bolivia vs. Chile

El partido, previsto inicialmente para este miércoles, fue postergado por las lluvias en Paraguay.

Martin Suarez Vargas

15/04/2026 10:40

Selecciones de Bolivia y Chile previo a un partido en el Sudamericano Sub-17 que se desarrolla en Paraguay. Foto: cuentas oficiales de redes sociales de amabos seleccionados (Facebook).
Paraguay.

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El encuentro entre Bolivia y Chile, correspondiente a los playoffs clasificatorios al Mundial Sub-17, fue reprogramado para este jueves 16 de abril a las 19:00, debido a las intensas lluvias que afectan a Paraguay, sede del torneo.

La selección boliviana tendrá un día más para preparar este duelo crucial ante el combinado trasandino, luego de que la Conmebol decidió postergar el compromiso por las condiciones climatológicas. Desde hace varios días, las precipitaciones han dejado los campos de juego con acumulación de agua.

Incluso la pasada semana, durante algunos encuentros, se pudo observar en las transmisiones cómo la lluvia dificultó el normal desarrollo de los partidos.

Bolivia llega a este compromiso tras ubicarse en el tercer lugar del grupo B con 5 puntos, por debajo de Argentina y Brasil, dos potencias del continente. Por su parte, Chile finalizó cuarto en el grupo A con 4 unidades, detrás de Ecuador, Colombia y Uruguay.

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