¡Atención! FIFA actualizó el ranking y así quedó ubicada la Verde

La FIFA publicó su más reciente actualización del ranking mundial y la selección boliviana registró un descenso de una posición respecto al listado anterior. La Verde pasó del puesto 76 al 77 en la clasificación internacional, difundida apenas seis días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Bolivia había permanecido en la casilla 76 desde octubre de 2025 hasta la actualización de abril de este año. Sin embargo, los movimientos recientes en la clasificación provocaron que el combinado nacional perdiera un lugar en el escalafón mundial.

En sus últimas presentaciones, el equipo boliviano obtuvo resultados positivos al vencer por 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, afrontó la repesca mundialista en Monterrey, donde derrotó a Surinam por 2-1, aunque no logró el objetivo de clasificar al Mundial tras caer frente a Irak en el partido decisivo.

Ahora, la selección nacional inicia una nueva etapa con la mirada puesta en el Mundial de 2030. El primer desafío será este sábado frente a Escocia, en Nueva Jersey, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Días después, Bolivia también se medirá con Argelia en otro encuentro de preparación.

En la parte alta de la clasificación, Argentina recuperó el liderato mundial y volvió a ocupar el primer lugar del ranking FIFA. La vigente campeona del mundo desplazó a Francia, que cayó hasta la tercera posición, mientras que España se mantiene en el segundo puesto.

El Top 5 del ranking lo completan Inglaterra, en la cuarta ubicación, y Portugal, en la quinta. Brasil aparece en el sexto lugar y continúa siendo considerada una de las selecciones favoritas para pelear por el título mundial.

Aunque la Verde perdió una posición en la clasificación, los próximos amistosos servirán como punto de partida para un nuevo proceso que buscará devolver a Bolivia a una Copa del Mundo después de varias décadas de ausencia.

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