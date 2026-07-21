¿Sigue o se va? Scaloni volvió a poner en duda su futuro

Lionel Scaloni regresó a Argentina con el dolor todavía presente y una pregunta que comienza a dominar el futuro de la Albiceleste: ¿continuará al frente de la Selección después de diciembre?

Antes de emprender viaje hacia Pujato, su pueblo natal en Santa Fe, el entrenador hizo una breve pausa en la puerta del predio de la AFA, en Ezeiza, y habló con la prensa desde el interior de su vehículo.

Scaloni valoró el vínculo construido entre el equipo y los hinchas, negó conocer supuestas presiones alrededor de la final ante España y aseguró que cumplirá el contrato vigente. Sin embargo, sus palabras volvieron a dejar abierta la posibilidad de una despedida al terminar el año.

“Hasta diciembre estamos acá”

Consultado sobre su continuidad, Scaloni fue directo:

“Hasta diciembre estamos acá”.

La respuesta garantiza, en principio, su permanencia durante los próximos meses, pero no despeja lo que ocurrirá después. Tras la final, el técnico ya había manifestado que necesitaba conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, descansar y analizar si conserva la energía necesaria para iniciar un nuevo ciclo.

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El entrenador reconoció que este tipo de replanteamientos es normal después de un proceso tan extenso y exigente.

“Lo más importante es esta unión, esta conexión, más allá de si estoy yo o no”.

La frase volvió a despertar incertidumbre entre los hinchas, que interpretaron sus declaraciones como una posible señal de cierre después de ocho años al frente del combinado nacional.

Negó conocer presiones antes de la final

Scaloni también fue consultado por versiones difundidas después de la derrota ante España, relacionadas con supuestas presiones, favoritismos o situaciones externas que habrían condicionado al seleccionado argentino.

El entrenador evitó alimentar esas teorías y respondió:

“No veo redes y no tengo idea de presiones”.

Cuando le preguntaron por presuntos conflictos dentro del vestuario, mostró sorpresa y descartó cualquier enfrentamiento entre los integrantes del plantel: “No puedo creer lo que me están preguntando”.

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Con sus respuestas, Scaloni buscó cerrar el debate y poner el foco en lo sucedido dentro del campo de juego.

“De la derrota se pueden sacar cosas positivas”

El entrenador admitió que todavía resulta difícil valorar el subcampeonato después de haber quedado tan cerca de conquistar otra Copa del Mundo.

“No viene bien saber que no ganamos. De la derrota se pueden sacar cosas positivas”.

También defendió el compromiso de sus futbolistas y aseguró que el equipo mostró carácter a lo largo del torneo. Tras la final, había reconocido la superioridad de España durante el partido, aunque destacó que Argentina compitió hasta el último momento pese al desgaste, las lesiones y la expulsión sufrida en la prórroga.

La conexión con los hinchas, por encima de los nombres

Para Scaloni, uno de los principales logros de este ciclo no se mide únicamente en títulos, sino en la reconstrucción del vínculo entre la Selección y la sociedad argentina.

El entrenador celebró que los aficionados comprendieran el esfuerzo realizado y mantuvieran su apoyo incluso después de perder la final.

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Su etapa comenzó en 2018 y quedó marcada por la conquista del Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima. La caída ante España fue su primera derrota en una final con la selección mayor.

Una decisión que llegará después de diciembre

Scaloni permanecerá, al menos, hasta que finalice su contrato. Después deberá definir si cuenta con la energía y la motivación necesarias para encabezar la renovación de un plantel que también aguarda decisiones importantes de varios referentes.

Por ahora, el entrenador regresó a Pujato para reencontrarse con su familia y comenzar a procesar una campaña que terminó con dolor, pero también con Argentina nuevamente entre las dos mejores selecciones del mundo.

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