Mundial: La selección de Uruguay se despide arropada por cientos de niños

Cientos de niños arroparon este viernes a la selección de Uruguay en una de las despedidas que la Celeste tendrá con su público antes de viajar al Mundial 2026.

Ubicado en la ciudad de Pando, a unos 35 kilómetros de Montevideo, el estadio Emilio 'Tito' López López fue el lugar elegido para llevar a cabo esta actividad y al que los fanáticos llegaron desde temprano.

Más de 3.000 personas llenaron las gradas del mencionado escenario. La mayoría fueron niños de diferentes escuelas o equipos de fútbol infantil.

Los aplausos, los gritos y el sonido de las vuvuzelas no faltaron a la cita. Tampoco las clásicas canciones que diversos grupos y cantantes han dedicado a la Celeste.

Recientemente elegida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para acompañar el video con el que días atrás se presentó la plantilla convocada para el Mundial, 'Cielo de un solo color' fue una de las primeras canciones en escucharse.

En el campo, 600 niños ocuparon diferentes sectores en varios grupos para trabajar con el balón, aunque en esta oportunidad de una forma muy especial: acompañados por sus ídolos.

Bajo una lluvia de aplausos, los jugadores llegaron al estadio y de inmediato ingresaron a la cancha ante la mirada y el aliento de todos los presentes.

"Es una fiesta", dijo a la prensa el intendente de Canelones, Francisco Legnani, quien recordó que ese departamento es "la casa de la Celeste" porque es el lugar en el que se ubica el campo de entrenamiento de la selección nacional.

"Estamos haciendo una fuerte apuesta por el fútbol infantil, donde entendemos que los chiquilines crecen en valores como en la escuela y la familia", agregó el gobernante, quien detalló que los niños que practican ese deporte en Canelones son 15.000 y lo hacen en 74 instituciones distintas.

Aquellos que disfrutaron del evento dentro del campo no dudaron ni un segundo en abrazar a los futbolistas, que se separaron en pequeños grupos para estar cerca de todos.

Algunos aprovecharon la ocasión para inmortalizar el momento con un autógrafo y todos jugaron al fútbol con la plantilla que el próximo 15 de junio se estrenará ante Arabia Saudí en un juego enmarcado en el Grupo H, que también integran España y Cabo Verde.

"Ver la alegría de los niños es alegría nuestra. Agradecer a todos ustedes también por hacer el esfuerzo y venir a acompañarnos", dijo José María Giménez a los presentes.

Fuera del campo de juego, el seleccionador uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa, observó lo que allí sucedió. También habló con los niños que se acercaron a ese sector y les firmó autógrafos.

Una vez terminada esa parte de la actividad, el cielo de Canelones vio volar decenas de balones que partieron de los pies de los futbolistas y que llegaron a las gradas para alegría de quienes estaban allí.

Ya en el final, los jugadores se despidieron con un recorrido por un pasillo hecho por cientos de niños que chocaron sus palmas con Fede Valverde, José María Giménez, Darwin Núñez y los restantes integrantes del equipo, que el 9 de junio partirá a México para jugar un nuevo Mundial.

EFE.

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