“Me hiciste poner colorado”: el divertido momento de JP Velasco en el "Surtidor del Chisme"

El candidato JP Velasco visitó el Surtidor del Chisme de El Mañanero en Santa Cruz y dejó varios momentos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Uno de los instantes más comentados llegó cuando, entre risas, lanzó una frase que desató reacciones: “Me hiciste poner colorado”.

Durante la entrevista, Velasco aseguró que atraviesa un momento de mucho respaldo ciudadano y destacó especialmente el apoyo que recibe de los jóvenes.

“El cariño de la gente está tremendo, en todos lados estamos llevando el mensaje”.

Sobre la segunda vuelta, el candidato afirmó que se siente optimista y motivado por la respuesta de la población.

“Estamos bien, estamos contentos, hay mucha gente apoyando, mucho apoyo de los jóvenes, cuento con su apoyo”.

Velasco también habló de las prioridades que tendría en caso de ganar. Según explicó, los primeros meses estarían enfocados en ordenar la gestión y reactivar la economía.

“Los primeros 30 días ordenar, los segundos 60 días activar la economía. Tenemos que hacer un diagnóstico y de ahí para adelante reactivar la economía del departamento”.

Además, destacó que una de sus apuestas será impulsar la innovación y la tecnología desarrollada en el país.

“Algunas cosas hemos hecho por la tecnología boliviana”.

En medio de la entrevista, también aprovechó para recomendar a la población acudir temprano a votar.

“Recomiendo que vayan temprano a votar porque hay mucha gente que quiere ejercer su derecho”.

Otro de los temas que surgió fue su relación con el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra.

Lejos de mostrar distancia, Velasco aseguró que existe una buena relación entre ambos y que incluso ya conversaron sobre proyectos para el futuro.

“Me llevo muy bien con Mamen, lo conozco muy bien, nos hemos reunido y hemos charlado de lo grandioso que puede ser el futuro de Santa Cruz”.

Antes de despedirse, JP Velasco dejó un último mensaje dirigido especialmente a los jóvenes y a las familias.

“Prometo que vamos a trabajar para que el dinero alcance, para que haya trabajo y un futuro mejor para los jóvenes”.

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