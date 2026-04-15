¿Tienes dudas sobre la segunda vuelta? El TSE habilita línea gratuita para informar a la ciudadanía

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y promover una participación ciudadana informada, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, puso en funcionamiento la línea gratuita 800-10-1771.

El servicio está destinado a resolver dudas y brindar información sobre la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026, prevista para el próximo 19 de abril.

A través de esta línea, la ciudadanía podrá recibir orientación sobre la elección de la máxima autoridad departamental en:

Santa Cruz

Tarija

Chuquisaca

Oruro

Beni

También se podrá acceder a información relacionada con el desarrollo del proceso electoral, recintos de votación, requisitos y otros aspectos vinculados a la jornada.

La iniciativa busca facilitar el acceso a información clara, rápida y confiable, además de fortalecer la participación democrática y el ejercicio responsable del derecho al voto.

El centro de llamadas se activa en cada proceso electoral como una alternativa especialmente útil para las personas que no están familiarizadas con plataformas digitales o trámites en línea.

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