¿Tienes dudas sobre la segunda vuelta? El TSE habilita línea gratuita para informar a la ciudadanía

El Tribunal Supremo Electoral habilitó la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas sobre la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026 y orientar a la ciudadanía sobre el proceso electoral.
15/04/2026 9:43
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Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y promover una participación ciudadana informada, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, puso en funcionamiento la línea gratuita 800-10-1771.
El servicio está destinado a resolver dudas y brindar información sobre la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026, prevista para el próximo 19 de abril.
A través de esta línea, la ciudadanía podrá recibir orientación sobre la elección de la máxima autoridad departamental en:
Santa Cruz
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Beni
También se podrá acceder a información relacionada con el desarrollo del proceso electoral, recintos de votación, requisitos y otros aspectos vinculados a la jornada.
La iniciativa busca facilitar el acceso a información clara, rápida y confiable, además de fortalecer la participación democrática y el ejercicio responsable del derecho al voto.
El centro de llamadas se activa en cada proceso electoral como una alternativa especialmente útil para las personas que no están familiarizadas con plataformas digitales o trámites en línea.
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