Momentos de preocupación se vivieron la mañana de este miércoles en Tarija, cuando el presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió un desmayo al inicio de la ofrenda floral realizada en el Mirador de Moto Méndez.

La autoridad participaba del acto conmemorativo por la Batalla de La Tablada cuando, de manera repentina, presentó una descompensación que obligó a interrumpir momentáneamente la actividad.

Traslado de emergencia

Tras el incidente, Diego Ávila fue auxiliado por personal presente en el lugar y trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre su estado de salud ni las causas que provocaron el desmayo.

Acto continuó con normalidad

Pese a la emergencia, el acto protocolar siguió con el programa establecido. En la actividad tampoco estuvo presente el presidente Rodrigo Paz.

Cada 15 de abril, Tarija recuerda la histórica Batalla de La Tablada, una de las gestas más importantes de la lucha por la independencia de Bolivia.

La inesperada descompensación de Ávila terminó marcando una jornada que debía estar dedicada únicamente a la conmemoración histórica.

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