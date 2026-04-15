El plazo para solicitar el resarcimiento por daños causados por gasolina desestabilizada fue ampliado hasta el 15 de mayo de 2026, informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La decisión fue asumida en coordinación con la aseguradora, con el objetivo de permitir que más usuarios accedan al proceso de registro y evaluación de daños.

“El sistema está funcionando a nivel nacional y estamos ampliando este plazo para dar la oportunidad a todas las personas que aún tengan reclamos pendientes”, explicó el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca.

¿Cómo hacer el reclamo por gasolina desestabilizada?

El trámite se realiza a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma que centraliza los reportes de daños en vehículos.

Opciones para registrarse:

WhatsApp: 72150600

Línea de atención: 508 50088

Ventanillas presenciales (para casos especiales)

El proceso completo, desde el registro hasta el pago, puede demorar hasta 21 días, tras la verificación del caso.

Requisitos para solicitar la compensación

Para iniciar el trámite, los afectados deben presentar:

RUAT del vehículo

Cédula de identidad (anverso y reverso)

Número de celular con WhatsApp

Documentación de daños:

Facturas

Recibos

Fotografías

Informes técnicos

Declaración jurada

Una vez validada la información, se genera un acuerdo de compensación.

¿Cómo se realiza el pago?

El resarcimiento puede efectuarse mediante:

Depósito en cuenta bancaria (QR)

Pago en ventanilla

¿Dónde están las ventanillas de atención?

YPFB habilitó puntos de atención en varias ciudades del país:

La Paz

Edificio Corporativo, Av. 16 de Julio

Redes de Gas, Entre Ríos

Planta de Senkata, carretera a Oruro

Cochabamba

Distrito Comercial Centro, Av. Petrolera

Santa Cruz

Edificio VPNO, Av. Grigotà (3er anillo externo)

Oruro

Distrito Comercial, zona San Pedro

Tarija

Distrito Comercial Tarija, zona El Portillo

Trinidad (Beni)

Calle José Bopi s/n

¿Qué es el SREC?

El SREC es el sistema mediante el cual YPFB gestiona los reclamos por daños, garantizando un proceso:

Transparente

Técnico

Ordenado a nivel nacional

Las autoridades recalcaron que el sistema opera con normalidad y que esta ampliación busca asegurar que ningún afectado quede sin presentar su reclamo antes del cierre del plazo.

Con información de YPFB

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