¡Atención La Paz! Habrá corte de servicio de agua potable; conozca los horarios y las zonas afectadas

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) informó sobre un corte programado del servicio de agua potable en la ciudad de La Paz, previsto para este 15 de abril a partir de las 18:00.

El suministro será restablecido el 16 de abril a las 05:00 de la madrugada, según el comunicado oficial.

Motivo del corte

De acuerdo con la entidad, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la estación reductora de presión – Cámara B, ubicada en el sistema Pampahasi.

Estas labores buscan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y evitar futuras fallas en el servicio.

Zonas afectadas

El corte afectará a múltiples zonas de la ciudad, principalmente en sectores del sur y áreas aledañas, entre ellas:

Pampahasi, Barrio Minero, IV Centenario, San Isidro, Villa Armonía, Obrajes, Alto Obrajes, Següencoma, Alto Ventilla, Barrio del Periodista, Bella Vista, Bolognia, Caliri, Irpavi, Calacoto, Aranjuez, Mallasa, Huajchilla, Huancarani, entre otras zonas y urbanizaciones cercanas.

Recomendaciones

Ante esta situación, EPSAS recomendó a la población tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

Trabajo preventivo

La empresa señaló que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento que busca mejorar la calidad del servicio y asegurar el abastecimiento continuo en la ciudad.

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