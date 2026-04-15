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Corte de agua en La Paz: conoce desde cuándo, a qué hora y las zonas afectadas

Epsas anunció un corte programado por mantenimiento que se extenderá por varias horas. El servicio será restituido al día siguiente.

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 7:18

Epsas confirma corte de agua en La Paz desde este 15 de abril. Foto: imagen referencial
La Paz

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La Empresa Pública de Agua y Saneamiento (Epsas) informó sobre un corte programado del servicio de agua potable en la ciudad de La Paz, debido a trabajos de mantenimiento.

¿Cuándo será el corte de agua?

El corte está programado para:

  • Fecha: martes 15 de abril

  • Hora de inicio: 18:00

Mientras que la reposición del servicio está prevista para:

  • Fecha: miércoles 16 de abril

  • Hora: 05:00

 ¿Qué zonas serán afectadas?

El corte afectará principalmente sectores abastecidos por el sistema Pampahasi, entre ellos:

  • Pampahasi Bajo y Alto
  • Barrio Minero
  • Villa Armonía
  • Alto Villa Copacabana
  • Callampaya
  • Kupini
  • Miraflores (sectores)
  • Zona Bajo San Antonio
  • Valle Hermoso
  • Urbanización San Alberto
  • Alto Següencoma
  • Irpavi (sectores)

Además de otras zonas aledañas dentro del área de influencia.

 ¿Por qué se realiza el corte?

Según Epsas, la interrupción se debe a un mantenimiento preventivo de la estación reductora de presión (cámara B), ubicada en el callejón Santo Domingo, entre las zonas Santo Domingo y Bajo San Antonio.

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