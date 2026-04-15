La Empresa Pública de Agua y Saneamiento (Epsas) informó sobre un corte programado del servicio de agua potable en la ciudad de La Paz, debido a trabajos de mantenimiento.

¿Cuándo será el corte de agua?

El corte está programado para:

Fecha: martes 15 de abril

Hora de inicio: 18:00

Mientras que la reposición del servicio está prevista para:

Fecha: miércoles 16 de abril

Hora: 05:00

¿Qué zonas serán afectadas?

El corte afectará principalmente sectores abastecidos por el sistema Pampahasi, entre ellos:

Pampahasi Bajo y Alto

Barrio Minero

Villa Armonía

Alto Villa Copacabana

Callampaya

Kupini

Miraflores (sectores)

Zona Bajo San Antonio

Valle Hermoso

Urbanización San Alberto

Alto Següencoma

Irpavi (sectores)

Además de otras zonas aledañas dentro del área de influencia.

¿Por qué se realiza el corte?

Según Epsas, la interrupción se debe a un mantenimiento preventivo de la estación reductora de presión (cámara B), ubicada en el callejón Santo Domingo, entre las zonas Santo Domingo y Bajo San Antonio.

Mira la programación en Red Uno Play