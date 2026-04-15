Epsas anunció un corte programado por mantenimiento que se extenderá por varias horas. El servicio será restituido al día siguiente.
15/04/2026 7:18
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La Empresa Pública de Agua y Saneamiento (Epsas) informó sobre un corte programado del servicio de agua potable en la ciudad de La Paz, debido a trabajos de mantenimiento.
¿Cuándo será el corte de agua?
El corte está programado para:
Fecha: martes 15 de abril
Hora de inicio: 18:00
Mientras que la reposición del servicio está prevista para:
Fecha: miércoles 16 de abril
Hora: 05:00
¿Qué zonas serán afectadas?
El corte afectará principalmente sectores abastecidos por el sistema Pampahasi, entre ellos:
Además de otras zonas aledañas dentro del área de influencia.
¿Por qué se realiza el corte?
Según Epsas, la interrupción se debe a un mantenimiento preventivo de la estación reductora de presión (cámara B), ubicada en el callejón Santo Domingo, entre las zonas Santo Domingo y Bajo San Antonio.
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