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¿Día nublado o con lluvias? Este es el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril

En todo el país se prevé una jornada con distintos pronósticos, donde predominarán cielos nubosos y lluvias en las distintas regiones del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/04/2026 6:45

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Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 15 de abril cielos nubosos en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

     La Paz tendrá cielos poco nubosos, con temperaturas que estarán entre 6°C y 22°C y sin probabilidad de lluvias.

     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 1°C y máxima de 17°C.

     Oruro tendrá baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 6°C y 21°C durante la jornada.

     Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y probabilidad de lluvias.

     Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 12°C y 30°C, y sin probabilidad de lluvias.

    Sucre tendrá una jornada con lluvias, alcanzando valores entre 13°C y 21°C y con probabilidad de lluvias.

     Tarija tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 13°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada variada, donde algunas regiones presentarán lluvias y otras con cielos nubosos.

     Santa Cruz tendrá una jornada con tormentas eléctricas, con temperaturas entre 22°C y 28°C y con alta probabilidad de lluvias.

     Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 24°C y una máxima de 31°C.

     Cobija tendrá cielos nubosos en la región con temperaturas entre 22°C y 34°C, sin probabilidad de lluvias.

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