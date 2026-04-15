Bloqueo en Parotani obliga a suspender salidas de Cochabamba hacia La Paz y Oruro

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió este miércoles las salidas hacia Oruro y La Paz debido a un bloqueo instalado esta madrugada en el sector del puente Parotani por un conflicto de rutas entre transportistas.

Desde la administración de la terminal se comunicó que la interrupción se debe a que esta vía es la única ruta habilitada hacia el occidente del país.

“Por el momento están suspendidas las salidas al occidente. A las 5:00 nos informó la Dirección de Tránsito sobre el bloqueo en Parotani”, señaló el encargado de informaciones y aclaró que no existen rutas alternas.





La medida de presión fue confirmada por la Federación del Transporte Libre de Cochabamba, cuyos afiliados instalaron un bloqueo en la carretera en protesta por el presunto avasallamiento de rutas por parte de operadores considerados ilegales, principalmente en tramos que conectan Cochabamba con Oruro y otras zonas del occidente.

Desde el sector movilizado indicaron que se trata de un conflicto arrastrado desde la pasada gestión y que aún no ha sido resuelto. En ese contexto, exigen la presencia del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, así como de autoridades del Viceministerio de Transporte para atender sus demandas.

Otras rutas

Entretanto, las salidas hacia el oriente y sur del país, como Santa Cruz y Tarija, se realizan con normalidad, según reportes de la terminal.

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