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Otto Ritter anuncia un cierre de campaña masivo en Puerto Quijarro para sellar el "sueño cruceño"

Tras una intensa gira que incluyó una parada espiritual en Cotoca, el candidato se prepara para un evento multitudinario en el extremo este del departamento.

Ximena Rodriguez

14/04/2026 21:28

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El candidato a la Gobernación cruceña, Otto Ritter ha iniciado el tramo final de su carrera electoral con una parada simbólica en el santuario de Cotoca para encomendar su destino a la Virgen. En esta etapa decisiva, el aspirante busca movilizar a sus bases bajo un mensaje de esperanza y fe, instando a la ciudadanía a respaldar su plan de gobierno en las urnas el próximo domingo.

Rumbo a Puerto Quijarro

La caravana ahora enfila hacia la Chiquitanía, recorriendo comunidades clave como San José, Roboré y San Julián antes de aterrizar en el punto geográfico más estratégico de su gira. Este recorrido no es casual, pues Ritter pretende consolidar su fuerza en los sectores productivos que sostienen la seguridad alimentaria de la región y que demandan mayor atención estatal.

“Concluimos mañana en Puerto Quijarro con el cierre de campaña, donde termina la Gobernación y comienza el sueño cruceño”, declaró Ritter, confirmando que el evento central será a las 19:00. El candidato subrayó que su misión es rescatar del olvido a las familias productoras, asegurando que no se puede avanzar sin la bendición de Dios ni sin el apoyo de quienes han sido ignorados por años.

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