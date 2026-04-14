Ministerio de Trabajo anuncia suspensión de actividades en un departamento; esta es la razón

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social oficializó la suspensión de actividades laborales en todo el departamento de Tarija para este miércoles. La determinación se respalda en la normativa vigente que regula los feriados regionales y busca garantizar el descanso de la población trabajadora.

Esta disposición alcanza de forma estricta tanto al sector público como a las empresas privadas legalmente establecidas en el territorio tarijeño. El cumplimiento de esta pausa laboral es de carácter obligatorio, bajo el amparo directo de los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado.

Motivo histórico de la celebración

La pausa en las actividades cotidianas responde a la conmemoración del CCIX aniversario de la Batalla de la Tablada, hito fundamental ocurrido en 1817. Con este feriado, el Estado boliviano rinde un homenaje al valor y el coraje demostrado por el pueblo tarijeño durante su gesta libertaria.

El espíritu de lucha de los próceres locales se reconoce como un pilar esencial en la construcción de la identidad nacional contemporánea. Las autoridades nacionales destacan que este evento histórico representa el amor por la libertad que define a la región sur del país.

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