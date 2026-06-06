Bolivia mide fuerzas contra Escocia este sábado, todos los detalles

La Selección Nacional tratará de colocarse a la altura de Escocia, equipo mundialista, en el partido que jugarán este sábado, desde las 16:00 (HB), en la ciudad de New Jersey, como parte de la programación de los partidos de la fecha FIFA.



Este encuentro marcará el inicio del proceso del plantel boliviano rumbo a las clasificatorias para la Copa Mundial 2030, después de quedar en la orilla del objetivo, hace dos meses, en Monterrey.



Con el ánimo recuperado, los jugadores dirigidos por el seleccionador, Óscar Villegas, se instalaron en la ciudad de New Jersey, donde un elenco formado con la base de la anterior competencia y futbolistas que están pisando por primera vez una convocatoria de la Absoluta, entre los cuales destacan los delanteros Leonardo Viviani, Daniel Ribera, Nabil Nacif y Guilmar Centellas.



Mientras, más retrasado en la posición, Miguel Terceros estará robando las miradas. El jugador del Santos FC, de Brasil, se consolidó en el cuadro verde en los partidos de las eliminatorias pasadas, ahora es el referente y la figura que buscará llevar a Bolivia a la siguiente cita ecuménica de este deporte.



En contrapartida, el equipo sudamericano tiene la ausencia de Ramiro Vaca (Wydad, Marruecos), cuya convocatoria no obtuvo respuesta de parte de su club, que, al parecer, no le dio permiso, por alguna razón desconocida a la fecha, y el centrocampista quedó fuera de este juego y el duelo contra Argelia (10 de junio).



Escocia, por su lado, viene de vencer a Curazao (4-1) en partido de preparación, la siguiente semana abre su participación en el grupo “C” de la Copa Mundial, comenzando con Haití, luego ante Marruecos y Brasil como el rival más difícil.



Equipos:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Lucas Macazaga, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández, Ervin Vaca, Robson Tome, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Leonardo Viviani.

DT: Óscar Villegas.



Escocia: Craig Gordon; Anthony Ralston, Luke Graham, Andy Robertson, Jack Hendry, Grant Hanley, Kenny McLean, Billy Gilmour, George Hirst, Ryan Christie y Lyndon Dykes.

DT: Steve Clarke.

Mira la programación en Red Uno Play