Liga Finesse Sporting coronó a sus campeones en una jornada llena de fútbol

La Liga Finesse Sporting llegó a su conclusión con una jornada de finales que reunió a jóvenes futbolistas de las categorías Sub-9, Sub-10 y Sub-11, quienes disputaron los últimos partidos del campeonato ante la presencia de sus familias y aficionados.

Foto : Anderson Nuñez / Dueños de la Tarde Red uno

El torneo, que se desarrolló en el Club Sporting Santa Cruz, cerró con una gran asistencia de público y un ambiente de celebración deportiva.

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Entre los equipos campeones de esta edición estuvieron la Academia Tahuichi que se consagró campeón de la Copa de Oro Sub-9; River Plate que fue Copa de Oro Sub-10; F.C. 18 de Enero fue ganador de la Copa de Oro Sub-11.

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La competencia finalizó con la entrega de reconocimientos a los equipos participantes y dejó como protagonistas a los niños que demostraron talento, compromiso y pasión por el fútbol durante todo el torneo.

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