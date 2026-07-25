¡Bombazo! Vozinha, figura histórica de Cabo Verde, ya tiene nuevo club

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se perfila como nuevo refuerzo de Colo Colo de Chile, tras su histórica participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El guardameta, de 40 años, fue una de las principales figuras de su selección, que disputó por primera vez una Copa del Mundo y logró avanzar como segunda del Grupo H.

Figura de Cabo Verde

Vozinha tuvo actuaciones destacadas ante selecciones de alto nivel. Sus atajadas fueron claves para que Cabo Verde consiguiera empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita durante la fase de grupos.

Posteriormente, en los dieciseisavos de final, volvió a destacarse ante Argentina, pese a la derrota por 3-2.

Acuerdo con el Cacique

De acuerdo con la información publicada, Colo Colo decidió apostar por el arquero africano para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de 2026. Aunque aún resta la confirmación oficial del club chileno, Vozinha habría llegado a un acuerdo para incorporarse por 18 meses.

El arquero llegaría a Chile en las próximas horas para firmar su contrato con el equipo de Santiago.

Llegaría como agente libre

Vozinha disputó el Mundial como agente libre, luego de finalizar su vínculo con Chaves, club de la segunda división de Portugal.

Su nombre también fue vinculado en rumores con otros clubes, incluso con una posible llegada al Inter Miami de Lionel Messi, pero finalmente el destino elegido sería Colo Colo.

Uno de los mejores del Mundial

El arquero caboverdiano integró el once ideal del Mundial 2026, aunque el Guante de Oro fue para el español Unai Simón.

Su llegada al fútbol chileno genera expectativa por el impacto deportivo y mediático de un jugador que pasó de ser una revelación mundialista a fichar por uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

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