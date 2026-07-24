La salida de Sixto Vizuete tomó por sorpresa a la dirigencia de The Strongest. El entrenador ecuatoriano rescindió contrato con la institución y dejó el mando del primer plantel, por lo que Juan Carlos Paz García asumirá la conducción del equipo para el partido frente a Blooming por el torneo local.

Juan Carlos Paz García, confirmó que Vizuete decidió poner fin a su vínculo con la institución y que la dirigencia respetó su determinación.

“Nos informó el profesor que hoy en el transcurso de la mañana ha rescindido contrato. Nosotros, como presidente del comité de fútbol, nos vamos a hacer cargo por lo menos para lo que va a significar el partido de este fin de semana”, señaló Paz García.

El estratega ecuatoriano deja al cuadro aurinegro después de 107 días de trabajo. Aunque no se brindaron detalles oficiales sobre los motivos de su salida, extraoficialmente se conoció que la decisión estaría relacionada con temas de salud.

“Él no comentó nada, simplemente dijo que hubo la rescisión de contrato ayer y que respetáramos su decisión”, explicó el dirigente.

Paz García, exjugador del tigre y de la selección boliviana, tendrá su quinto interinato al frente del plantel atigrado y reconoció que la noticia sorprendió a todos dentro de la institución.

“Nos agarró a todos de sorpresa, pero son situaciones que se dan en el fútbol. Asumimos el reto con mucha responsabilidad, de la misma forma que lo hemos hecho las anteriores veces”, manifestó.

El cuadro paceño ahora se enfocará en el duelo ante Blooming, donde buscará sumar bajo el mando de Paz García antes de definir los próximos pasos en la conducción técnica del plantel.

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