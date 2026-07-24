“No le alcanza”: Ibáñez y su duro diagnóstico a los equipos de Santa Cruz

A un día de la reanudación del campeonato boliviano, en el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, el exjugador Armando Ibáñez hizo un repaso del presente de los clubes cruceños y dejó su punto de vista sobre las posibilidades de Blooming y Oriente Petrolero en esta segunda parte de la temporada.

Sobre Blooming, Ibáñez reconoció que la institución atraviesa un complicado momento económico, aunque considera que el equipo no necesita una renovación profunda.

"Es preocupante por la situación de los clubes cruceños, por las deudas y por tanta demanda, pero creo que Blooming tiene un buen plantel. Necesita algunos retoques, no mucha gente, porque armó bien el equipo a principio de año y ahora solo falta encontrar el funcionamiento que quiere Platiní".

El exfutbolista también destacó la importancia de que la Academia vuelva a jugar en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

"Siempre es más placentero y cómodo jugar en tu casa. Ahí Blooming se siente más local y, además, las recaudaciones pueden ser mejores para el club".

Blooming recibirá este fin de semana a The Strongest desde las 15:00, uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Respecto a Oriente Petrolero, Ibáñez pidió esperar antes de evaluar el rendimiento de los nuevos fichajes, especialmente de los futbolistas extranjeros.

"Hay que esperar el tema de los extranjeros. Algunos tienen recorrido, pero también llegan con pocos minutos de juego. De los nacionales, es lo mejor que Oriente podía contratar en este momento".

El exjugador señaló que el refinero mostró una imagen distinta en sus recientes presentaciones y valoró el compromiso de un plantel con mayoría de jugadores jóvenes.

"Se ha visto un equipo joven, luchador, y eso es lo que la gente quiere de Oriente. Siempre estuvo acostumbrada a ver un equipo con garra".

Sin embargo, Ibáñez considera que todavía no es un plantel preparado para luchar por el campeonato.

"Yo creo que Oriente está para pelear de mitad de tabla para arriba. No le alcanza para pelear un título ni una Copa Libertadores, pero ojalá pueda meterse en una Copa Sudamericana, recuperar recursos y empezar a sanear sus problemas".

Finalmente, fue contundente al referirse a las aspiraciones del cuadro refinero para esta temporada.

"No tiene el equipo como para pelear el título, pero sí puede aspirar a un torneo internacional. Ojalá estos jugadores le den otra dinámica y otra fisonomía al equipo".

En la reanudación del campeonato, Oriente Petrolero visitará a Independiente Petrolero en Sucre, mientras que Blooming será local frente a The Strongest en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

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