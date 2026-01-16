Santa Cruz tiene una rica historia en el fútbol de nuestro país, donde por décadas ha aportado jugadores a las competencias oficiales y a la selección nacional. Sin embargo, en sus inicios las condiciones eran precarias, sobre todo cuando se trataba de jugar en horario nocturno, motivo por el cual en ese año se disputó por primera vez un partido de fútbol en horas de la noche.

El campo de juego fue la llamada cancha de la explanta refinería de YPFB, que se ubicaba al sudeste de la ciudad, en inmediaciones del segundo anillo. La iluminación fue deficiente, especialmente en la zona de los arcos, según los registros encontrados.

Actualmente, la capital cruceña cuenta con estadios más modernos, entre ellos el Ramón Tahuichi Aguilera, que se encuentra en refacción, y el estadio de Real Santa Cruz.

