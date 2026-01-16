TEMAS DE HOY:
Asesinato Emapa Acribillado en el Urubó

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Un día como hoy, 1960: se jugó el primer partido de fútbol nocturno en Santa Cruz

El 16 de enero de 1960 tuvo lugar el primer duelo disputado en horas de la noche en la capital cruceña. 

Martin Suarez Vargas

16/01/2026 15:14

Foto: referencial.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Santa Cruz tiene una rica historia en el fútbol de nuestro país, donde por décadas ha aportado jugadores a las competencias oficiales y a la selección nacional. Sin embargo, en sus inicios las condiciones eran precarias, sobre todo cuando se trataba de jugar en horario nocturno, motivo por el cual en ese año se disputó por primera vez un partido de fútbol en horas de la noche.

El campo de juego fue la llamada cancha de la explanta refinería de YPFB, que se ubicaba al sudeste de la ciudad, en inmediaciones del segundo anillo. La iluminación fue deficiente, especialmente en la zona de los arcos, según los registros encontrados.

Actualmente, la capital cruceña cuenta con estadios más modernos, entre ellos el Ramón Tahuichi Aguilera, que se encuentra en refacción, y el estadio de Real Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD