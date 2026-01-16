TEMAS DE HOY:
Deportes

Tras obtener una entrada, hincha de La Verde festejó como Alaba del Real Madrid, con su silla

Desbordado de emoción y con su asiento en mano, el fanático de la selección celebró como si hubiera ganado un título, tal como el jugador del Real Madrid. 

Martin Suarez Vargas

16/01/2026 11:42

Izquierda: hincha boliviano que obtuvo una entrada y celebró como David Alaba. Derecha: David Alaba, jugador del Real Madrid. Fotos: Red Uno de Bolivia e Internet.
Tarija, Bolivia.

Un hincha de la selección boliviana de fútbol se mostró emocionado luego de conseguir comprar un boleto para el partido amistoso entre Bolivia y Panamá. Su festejo, curioso, fue captado por las cámaras de Red Uno de Bolivia.

La alegría del hincha se reflejó en un “festejo como David Alaba (del Real Madrid) con su asiento, celebrando como si hubiera ganado un título”:
“Estas son las sillas con las que hicimos fila, es la silla de David Alaba, ¿se ubican? Porque aquí está el número de la fila y los números de mi primo y mi hermano. La entrada que pude comprar es un título y nos vamos muy contentos. Yo le dije a mi mami: ‘descanse, vamos a ver el partido’. Pude hacer la fila, comprar las entradas y vamos a ir a ver el partido. Hubo cansancio, pero al final se consiguió”, expresó.

Se conoce que este sábado los fanáticos de La Verde en Tarija alistan un banderazo en el hotel de concentración de la selección.

