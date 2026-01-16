Tras obtener una entrada, hincha de La Verde festejó como Alaba del Real Madrid, con su silla

Un hincha de la selección boliviana de fútbol se mostró emocionado luego de conseguir comprar un boleto para el partido amistoso entre Bolivia y Panamá. Su festejo, curioso, fue captado por las cámaras de Red Uno de Bolivia.

La alegría del hincha se reflejó en un “festejo como David Alaba (del Real Madrid) con su asiento, celebrando como si hubiera ganado un título”:

“Estas son las sillas con las que hicimos fila, es la silla de David Alaba, ¿se ubican? Porque aquí está el número de la fila y los números de mi primo y mi hermano. La entrada que pude comprar es un título y nos vamos muy contentos. Yo le dije a mi mami: ‘descanse, vamos a ver el partido’. Pude hacer la fila, comprar las entradas y vamos a ir a ver el partido. Hubo cansancio, pero al final se consiguió”, expresó.

Se conoce que este sábado los fanáticos de La Verde en Tarija alistan un banderazo en el hotel de concentración de la selección.

