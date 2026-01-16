[VIDEO] Tahuichi fue eliminado del Mundialito Copa Finesse

El representante nacional cayó 1-2 contra Cantolao de Perú.
16/01/2026 14:33
Fin al sueño de retener el título del Mundialito Copa Finesse para la Academia Tahuichi, que anoche cayó 1-2 frente a Cantolao de Perú en la Mutual de Exjugadores y ahora jugará por el tercer lugar del certamen.
Cosas del fútbol: Tahuichi tuvo una espectacular participación en la fase de grupos, pasando de ronda con puntaje perfecto, acumulando 12 puntos en cuatro partidos y siendo el mejor clasificado por diferencia de goles. Sin embargo, en el mata a mata de la semifinal sucumbieron ante el equipo peruano Cantolao 1-2 y no pudieron llegar al ansiado partido de la final.
La gran final del Mundialito Tahuichi Copa Finesse se jugará esta noche a las 19:00 en el estadio Gilberto Parada de Montero, entre los equipos de Santaní de Paraguay y Cantolao de Perú.
