TEMAS DE HOY:
Asesinato Emapa Acribillado en el Urubó

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Tahuichi fue eliminado del Mundialito Copa Finesse

El representante nacional cayó 1-2 contra Cantolao de Perú.

Martin Suarez Vargas

16/01/2026 14:33

Foto: Tahuichi y Cantolao antes de iniciar el partido. Captura transmisión oficial del partido.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Fin al sueño de retener el título del Mundialito Copa Finesse para la Academia Tahuichi, que anoche cayó 1-2 frente a Cantolao de Perú en la Mutual de Exjugadores y ahora jugará por el tercer lugar del certamen.

Cosas del fútbol: Tahuichi tuvo una espectacular participación en la fase de grupos, pasando de ronda con puntaje perfecto, acumulando 12 puntos en cuatro partidos y siendo el mejor clasificado por diferencia de goles. Sin embargo, en el mata a mata de la semifinal sucumbieron ante el equipo peruano Cantolao 1-2 y no pudieron llegar al ansiado partido de la final.

La gran final del Mundialito Tahuichi Copa Finesse se jugará esta noche a las 19:00 en el estadio Gilberto Parada de Montero, entre los equipos de Santaní de Paraguay y Cantolao de Perú.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD