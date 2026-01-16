Fiebre por La Verde en Tarija: largas filas por conseguir entradas

Hinchas de la selección boliviana en Tarija realizan filas interminables en boletería para conseguir una entrada y presenciar el partido amistoso del domingo entre Panamá y Bolivia en el estadio IV Centenario, desde las 17:00.

Fotografía: periodista Ariel Cambará de la Red Uno de Bolivia.

A dos días del encuentro de carácter amistoso entre La Verde y los canaleros, la expectativa es altísima en el departamento de Tarija. De acuerdo a las imágenes mostradas por las cámaras de Red Uno de Bolivia, se aprecia a miles de hinchas aguardando para comprar un boleto. Muchos de ellos durmieron en el lugar desde comienzos de semana y otros se trasladaron desde el norte argentino.

Sin embargo, se conoce que se venderán dos entradas por persona. Uno de los hinchas de La Verde expresó:



“Estoy esperando desde el martes al mediodía para conseguir una entrada. Es la primera vez que veré a la selección boliviana y eso es lo que me motiva. Quería ver a Miguelito, pero no va a estar convocado, aunque veré a Lampe y Ramiro Vaca”.

Por otro lado, también existe molestia entre algunos hinchas que llevan varios días esperando conseguir entradas:



“Llevamos varios días y no hemos podido conseguir boletos. Todo el mundo aquí en Tarija quiere ver a la selección, un poco de empatía”, expresó.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación Boliviana de Fútbol el jueves a través de sus redes sociales, este viernes, desde las 10:00, se volverán a vender las entradas para el partido.

El duelo de La Verde ante la selección de Concacaf servirá como preparación para lo que será el repechaje mundialista contra la selección de Surinam, programado para el próximo 26 de marzo en Monterrey.

