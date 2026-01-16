Capturan a dos mujeres vinculadas a red de lavado de activos que intentaban ingresar a Chile por Bolivia

Efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron a dos mujeres paraguayas con órdenes de captura por su presunta participación en una red de lavado de activos que movía millones a través de la Zona Franca de Iquique. Intentaban ingresar a Chile cuando fueron interceptadas en Colchane.
16/01/2026 15:04

En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó en la localidad fronteriza de Colchane a dos mujeres paraguayas implicadas en una red internacional de lavado de activos. Ambas contaban con órdenes de detención vigentes por su participación en la estructura delictiva desmantelada recientemente en Iquique.
Según la investigación, la organización estaba liderada por ciudadanos chinos y chilenos y operaba para blanquear capitales ilícitos a través de la Zona Franca de Iquique, ocultando más de 200 millones de dólares provenientes de estafas internacionales vinculadas a falsas plataformas de inversión en línea.
El rol de las mujeres, detalla la investigación, era cobrar cheques y realizar operaciones financieras para eliminar la huella del dinero ilícito dentro del sistema bancario.
Hasta ahora, las diligencias de la PDI han permitido incautar un arsenal de bienes de alto valor, que incluye:
Armas de fuego
Vehículos de lujo
Relojes de alta gama
Dinero en efectivo de diversas divisas por más de un millón de dólares
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado internacional para desmantelar redes de lavado de activos y desarticular estructuras que operan transnacionalmente, afectando tanto a inversionistas como a la economía legal.
“Esta detención demuestra que la frontera no es un obstáculo para la justicia y que seguiremos desarticulando redes que intentan evadir la ley y mover capitales ilícitos”, indicaron fuentes policiales.
