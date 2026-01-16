Capturan a dos mujeres vinculadas a red de lavado de activos que intentaban ingresar a Chile por Bolivia

En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó en la localidad fronteriza de Colchane a dos mujeres paraguayas implicadas en una red internacional de lavado de activos. Ambas contaban con órdenes de detención vigentes por su participación en la estructura delictiva desmantelada recientemente en Iquique.

Según la investigación, la organización estaba liderada por ciudadanos chinos y chilenos y operaba para blanquear capitales ilícitos a través de la Zona Franca de Iquique, ocultando más de 200 millones de dólares provenientes de estafas internacionales vinculadas a falsas plataformas de inversión en línea.

El rol de las mujeres, detalla la investigación, era cobrar cheques y realizar operaciones financieras para eliminar la huella del dinero ilícito dentro del sistema bancario.

Hasta ahora, las diligencias de la PDI han permitido incautar un arsenal de bienes de alto valor, que incluye:

Armas de fuego

Vehículos de lujo

Relojes de alta gama

Dinero en efectivo de diversas divisas por más de un millón de dólares

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado internacional para desmantelar redes de lavado de activos y desarticular estructuras que operan transnacionalmente, afectando tanto a inversionistas como a la economía legal.

“Esta detención demuestra que la frontera no es un obstáculo para la justicia y que seguiremos desarticulando redes que intentan evadir la ley y mover capitales ilícitos”, indicaron fuentes policiales.

