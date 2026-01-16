Indignación en Chile: vecinos atrapan a adolescentes que golpearon y asaltaron a un adulto mayor

Dos adolescentes fueron retenidos por vecinos luego de agredir a un adulto mayor para robarle sus pertenencias en la ciudad de Copiapó, al norte de Chile. El hecho ocurrió durante la madrugada y generó fuerte indignación en la zona.

De acuerdo con el informe policial, los jóvenes, de 14 y 17 años, ingresaron a la vivienda de un hombre de 88 años que se encontraba solo. Tras golpear a la víctima, escaparon llevándose televisores, herramientas y otros objetos de valor.

Los vecinos del sector reconocieron a los presuntos responsables cuando intentaban huir con lo robado. Los interceptaron, los amarraron a una reja y alertaron a la policía. En medio del hecho, uno de los vecinos golpeó en el rostro a uno de los adolescentes.

Poco después, la policía de Chile llegó al lugar y detuvo a ambos menores, quienes ya contaban con antecedentes penales y estaban bajo medidas cautelares vigentes.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde permanece internada bajo observación médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre su evolución.

FOTO: RRSS

