¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este viernes por la tarde

El tipo de cambio en el mercado informal mostró una baja ligera al mediodía. El precio de compra y venta se ubicó en Bs 9,57.
16/01/2026 12:55
El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este viernes 16 de enero, según reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com. La cotización mostró una variación entre la mañana y el mediodía.
A las 6:49, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 9,57 para la venta y Bs 9,60 para la compra. Sin embargo, al mediodía, el tipo de cambio descendió a Bs 9,55 para la venta y Bs 9,57 para la compra, reflejando una leve caída en ambos valores.
El sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó que este viernes el dólar paralelo o “blue” se mantuvo en Bs 9,57 tanto para la compra como para la venta, sin mostrar diferencias entre ambos valores.
Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo un indicador clave para comerciantes y ciudadanos, ante la demanda de divisas.
El comportamiento del tipo de cambio en el mercado informal es seguido de cerca en un contexto de incertidumbre económica y expectativas sobre la política cambiaria.
