¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este viernes por la tarde

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este viernes 16 de enero, según reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com. La cotización mostró una variación entre la mañana y el mediodía.

A las 6:49, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 9,57 para la venta y Bs 9,60 para la compra. Sin embargo, al mediodía, el tipo de cambio descendió a Bs 9,55 para la venta y Bs 9,57 para la compra, reflejando una leve caída en ambos valores.

El sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó que este viernes el dólar paralelo o “blue” se mantuvo en Bs 9,57 tanto para la compra como para la venta, sin mostrar diferencias entre ambos valores.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo un indicador clave para comerciantes y ciudadanos, ante la demanda de divisas.

El comportamiento del tipo de cambio en el mercado informal es seguido de cerca en un contexto de incertidumbre económica y expectativas sobre la política cambiaria.

Cotización del dólar paralelo

Así está el dólar paralelo este viernes por la tarde. FOTO: Captura de pantalla.

Cotización del dólar blue

