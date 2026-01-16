¿Qué pasó con el dólar paralelo? Esta fue la variación del 12 al 16 de enero en Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026, el portal especializado dolarboliviahoy.com emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 12 de enero: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9,65 (BOB) y un precio de compra de 9,67 (BOB).

Martes 13 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,58 (BOB) y un precio de compra de 9,60 (BOB).

Miércoles 14 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,58 (BOB) y un precio de compra de 9,61 (BOB).

Jueves 15 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,56 (BOB) a la venta y el precio de compra de 9,60 (BOB).

Viernes 16 de enero: El dólar paralelo registra la cifra de 9,57 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9,60 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

