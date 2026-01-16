“Gracias a Dios": fanático de la selección se arrodilló tras conseguir entradas

Un fanático de la selección boliviana de fútbol en Tarija se arrodilló tras conseguir entradas para el partido Bolivia vs. Panamá del próximo domingo. Llevó varios días haciendo fila y logró su objetivo la mañana de este viernes en la ventanilla del estadio IV Centenario.

La particular celebración del hincha, con los boletos en manos, mostró su gratitud hacia el cielo y no pasó desapercibida.

“Gracias a Dios, ya tengo mi entrada. Voy a tener que arrodillarme. Me costó bastante, cuatro días para conseguirla. Estoy contento por ver a Bolivia, espero que gane por lo menos 2-0 o 3-0 y que den todo por la camiseta. El pueblo tarijeño siempre va a agradecer lo que han venido a jugar aquí”, expresó.

Muchos fanáticos de la selección boliviana hicieron sacrificios similares, esperando varios días en fila y soportando las condiciones climáticas para conseguir un boleto y presenciar el encuentro.

