Deportes

“Gracias a Dios": fanático de la selección se arrodilló tras conseguir entradas

Tras días de espera haciendo fila, un hincha boliviano logró conseguir boletos para ingresar al partido del domingo entre La Verde y los canaleros, y su agradecimiento particular no pasó desapercibido. 

Martin Suarez Vargas

16/01/2026 13:05

Eduardo Maldonado, hincha boliviano, se arrodilla tras conseguir entradas para el amistoso, mientras Ariel Cambará, periodista de Red Uno, le realiza la nota. Foto: Red Uno.
Tarija.

Escuchar esta nota

Un fanático de la selección boliviana de fútbol en Tarija se arrodilló tras conseguir entradas para el partido Bolivia vs. Panamá del próximo domingo. Llevó varios días haciendo fila y logró su objetivo la mañana de este viernes en la ventanilla del estadio IV Centenario.

La particular celebración del hincha, con los boletos en manos, mostró su gratitud hacia el cielo y no pasó desapercibida.

“Gracias a Dios, ya tengo mi entrada. Voy a tener que arrodillarme. Me costó bastante, cuatro días para conseguirla. Estoy contento por ver a Bolivia, espero que gane por lo menos 2-0 o 3-0 y que den todo por la camiseta. El pueblo tarijeño siempre va a agradecer lo que han venido a jugar aquí”, expresó.

Muchos fanáticos de la selección boliviana hicieron sacrificios similares, esperando varios días en fila y soportando las condiciones climáticas para conseguir un boleto y presenciar el encuentro.

